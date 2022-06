Nog oude Oudenaardebonnen? Geef ze uit vóór 1 augustus!

De Oudenaardebon, een geschenkenbon die bruikbaar is bij Oudenaardse handelaars, is in 2021 in een nieuw digitaal jasje gestopt. Vroeger was de bon alleen te verkrijgen bij de infobalie van Toerisme, de bibliotheek en in het Administratief Centrum, maar sinds vorig jaar is hij ook online te bestellen.

Een Oudenaardebon is 1 jaar geldig. De geldigheidsdatum van de ‘oude’ Oudenaardebonnen is intussen al even verstreken. De stad wil iedereen toch nog de de kans geven om de oude bonnen nog te besteden bij de deelnemende handelaars. Dat kan nog tot 1 augustus.