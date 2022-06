Nieuwe winkel Albert Heijn opent op 29 juni in Oudenaarde

De aankondiging van Albert Heijn dat het in het Retailpark N60 in Eine een winkel zou openen, kwam in november vorig jaar best wel als een verrassing. Vijf jaar voordien was de Nederlandse retailer uit Oudenaarde vetrokken. Het was een verplichte sluiting. Door de fusie van het Nederlandse Ahold (Albert Heijn) en Delhaize was de Nederlands-Belgische groep te sterk aanwezig in een aantal regio’s in Vlaanderen, waaronder in Oudenaarde, zo oordeelde de Belgische Mededingingsautoriteit. Intussen is de marktsituatie zo gewijzigd dat er in Oudenaarde toch weer plaats is voor een Albert Heijn.