Nieuwe toeristische attractie in de Vlaamse Ardennen: met de elektrische step het bos in

OudenaardeDe regio Vlaamse Ardennen is een toeristische attractie rijker: aan de Donkvijver in Oudenaarde kan je voortaan vertrekken met een elektrische offroad step. “De tweewielers zijn een kruising tussen een step en een mountainbike en een Vlaamse primeur”, zegt Hendrik Vandermarliere van The Outsider.