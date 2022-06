Nieuwe fase in proefopstelling in Bevere: stad keert rijrichtingen om

De zoektocht van het stadsbestuur om de mobiliteit in deelgemeente Bevere vlot te trekken, is nog nog niet afgerond. Twee maand na de invoering van de proefopstelling gooit de stad het plan zelfs helemaal om.

“We behouden het principe van de invoering van eenrichtingverkeer, maar keren de rijrichting om”, zegt schepen Peter Simoens. “Verkeer in de Stationsstraat rijdt van het Tacambaroplein naar het station en kan van daar naar de Jozef Braetstraat. Dat is de omgekeerde rijrichting van deze die nu nog van kracht is. In de Stationsstraat geldt het eenrichtingsverkeer niet voor autobussen van De Lijn: die kunnen dus in beide richtingen rijden. In de Beverestraat rijdt verkeer vanaf de spoorwegbrug in de richting van het Tacambaroplein. In het deel van de Beverestraat tussen de spoorwegbrug en de N60 blijft het verkeer in beide richtingen rijden”, licht Simoens de regeling toe, die vanaf 4 juli van kracht wordt.