Nieuwe benefiet voor leukemiepatiëntje Lara (2) voor wie Ronde van Vlaanderen roze kleurde

Er komt een nieuwe benefietactie voor Lara (2), het meisje uit Nokere, dat vecht tegen leukemie.

Steunkaarten

“Party for Lara”, heet het evenement, dat op vrijdag 15 juli plaatsvind in zaal Amandel aan het Ooikeplein 17 in Ooike. Het begint om 17 uur met een aperitief met accordeonist Rein De Vos. Daarna zijn er optredens All I Know (Glam Rock), “Radio Barbã (Balkan punk) en Radio Tepelklets.De toegang is gratis, maar de organisatoren hopen op een financiële steun via vrij bedragen. Wie 10 euro betaalt, krijgt een Lara zomerhoedje en voor 20 euro komen daar. Nog een drankkaart en een bon voor een braadworst bij.