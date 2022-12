Nieuw reglement tegen gerommel op de rommelmarkten: “Wildgroei en overlast voorkomen”

Op het grondgebied van Oudenaarde vinden per jaar ongeveer tien rommelmarkten plaats. “Ze worden druk bezocht, maar zorgen tegelijk ook voor heel wat overlast bij omwonenden. Het gevolg is, dat er ook geregeld klachten zijn”, motiveert schepen van Evenementen John Adam (Open Vld) waarom de stad komt met een omkaderd reglement dringt zich op. “Organisatoren vragen zelf naar een eenduidige communicatie over het aantal rommelmarkten dat mag plaatsvinden en over wie ze mag organiseren. We hebben reglementen van gemeenten en steden met een gelijkaardige werking als die van Oudenaarde onderzocht en na overleg met enkele organisatoren werkte de Dienst Evenementen een praktisch kader uit in en vorm van een reglement”, legt Adam uit.

Wilgroei tegengaan

De nieuwe regelgeving moet vooral de wildgroei aan rommelmarkten tegengaan. “We krijgen soms ook aanvragen van organisatoren van buiten Oudenaarde hier een rommelmarkt te organiseren. Op de duur krijg je zo’n markt in elke straat en dat is niet wat we willen. Daarom moet je voortaan in Oudenaarde wonen om hier een rommelmarkt te organiseren. Een aanvraag doen onder een ander naam is ook niet meer toegelaten, omdat ook dat voor problemen zorgt: de aanvrager moet ter plaatse zijn, want die is ook verantwoordelijk voor het goede verloop en het verhinderen van overlast voor de bewoners”, legt Adam uit.

Plafond

De stad legt ook een plafond op: er kunnen in de Oudenaarde maximaal 10 rommelmarkten per jaar plaatsvinden. “De meeste bestaande rommelmarkten zijn deze die feestcomités organiseren naar aanleiding van een kermis. Die vast waarden zullen toch een beetje voorrang krijgen”, voorziet de schepen.Het reglement is door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Al hadden enkele raadsleden hun bemerkingen. “De aanvraag moet gebeuren tussen 8 weken tot 12 maanden vooraf. Op die manier kan iemand een jaar vooraf al een datum blokkeren. Daardoor riskeert iemand die al jaren op een bepaalde dag een rommelmarkt organiseert, die datum kwijt te spelen”, aldus oppositieraadslid Dagmar Beernaert (Vooruit). Volgens Kathy De Rycke (N-VA) moet de stad er vooral goed op nazien, dat organisatoren hun markt niet onderverhuren. Zij vind het ook belangrijk, dat er ook controle gebeurt.

