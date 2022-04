Niemand had een glaasje op tijdens Goliath-actie van de politie

In totaal werden 28 voertuigen aan een grondige controle onderworpen: 28 bestuurders bliezen negatief voor alcohol en hadden ook geen drugs gebruikt. Eén bestuurder ging wel op de bon, omdat hij niet in orde was met de verzekeringspapieren.

Tijdens de actie kreeg de politie nog een melding van een alerte bewoner die een verdachte situatie signaleerde in de Simonnetlaan in Sint-Martens-Latem. De interventieploegen organiseerden een zoekactie in de buurt, maar troffen geen verdachten aan.