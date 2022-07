Neil en Delphine zijn de nieuwe zaakvoerders van restaurant Pont 18 aan de Scheldebrug

Er gingen aan de opening wat schilderwerken vooraf maar in essentie is er aan het interieur van wat tot nu Pont -Levis 18 heette niet veel veranderd.

Delphine: “Neil en ik waren al even op zoek naar een restaurant dat we konden overnemen. Hij is een kustjongen, ik ben van Oudenaarde. We kennen elkaar al enkele jaren en wonen samen in Ingelmunster. Ik gaf tot nu les in Roeselare. Neil volgde zeven jaar een opleiding tot kok in Ter Groene Poorte in Brugge. Hij werkte tot nu in een restaurant in Ingelmunster,. De horeca zit hem in het bloed, ook zijn ouders en familie waren en zijn actief in de sector. Toen Pont 18 vrij kwam, hebben we niet lang getwijfeld. Dynamische stad, mooie ligging, mooi cliënteel en potentieel. Ik ben wel op zoek naar jobstudenten en flexijobbers voor de bediening in de zaal. Als iemand zich geroepen voelt, mij vooral bellen...”