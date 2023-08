Natacha Bauwens (54) ruilt computerklas voor directiebureau: “Na 23 jaar uit mijn comfortzone voor een nieuwe uitdaging”

Taxi’s De Meyer krijgt nieuwe eigenaar: “Op het toppunt afscheid nemen van ons levenswerk”

Het grootste taxibedrijf van de Vlaamse Ardennen komt in nieuwe handen. Uitgerekend in het jaar dat Taxi’s De Meyer zijn honderdste verjaardag viert, geeft Dick De Meyer (56) de zaak over. “Iedereen blijft hier aan de slag, want de overnemer koopt een gezond bedrijf”, zegt hij. Die overnemer komt uit een heel andere sector en gelooft dat hij met het taxibedrijf voor een grote uitdaging staat.