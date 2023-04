Nachtelijke dieven stelen brandstof uit zes vrachtwagens: “Meer dan 600 liter mazout kwijt en paar duizend euro schade”

Go! maakt zone tussen De Toekomst en Atheneum groener

Campus Go! Avelgem zal de zone tussen Go! basisschool De Toekomst en middelbare school Go! Atheneum herinrichten. Het moet een aantrekkelijke wandel- en fietszone worden, die opengesteld wordt voor het brede publiek, en waar aandacht is voor educatie en biodiversiteit.