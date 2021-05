Nachtelijke dieven slopen condoomautomaat en stelen de inhoud

Mullem Restotip. Surfyr in Mullem staat voor passie en kwaliteit

21 mei Dat je voorlopig alleen op een terras uit eten mag gaan, is voor het restaurant Surfyr in de oude schoolmeesterswoning in het schilderachtige Oudenaardse dorpje Mullem geen beperking: een stretchtent maakt de coronaveilige achtertuin meteen ook regenproof.