Na twee jaar nog steeds bijna 1.000 overtredingen per maand aan knip op Markt: “Dit is een boete-valstrik”

Midden 2019 voerde het stadsbestuur de vervoersfilter op de Markt - de zogenaamde knip - in. Alleen voertuigen met een vergunning, zoals lijnbussen, taxi’s en ambulances mogen via de zuidkant van de ene naar de andere kant van de Markt rijden. Maar twee jaar na de invoering van de knip in de Markt is die nog altijd niet voor iedereen duidelijk. In 2021 begingen 11.335 chauffeurs een overtreding. Dat zijn er nog bijna 1.000 per maand.