Na een parlementaire vraag van PVDA-PTB: minister Vandenbroucke overweegt soepeler regels voor het openhouden van kraamklinieken van Ronse en Oudenaarde

Waakzaamheid

Robin Tonniau is voorzitter van PVDA Vlaams Ardennen, de partij de in de Kamer de vraag stelde aan minister Frank Vandenbroucke en parlementair medewerker binnen de PVDA-PTB-fractie. Hij heeft goede hoop op een betere regeling maar blijft voorzichtig. “De kans is groot dat minister Vandenbroucke de plannen tot sluiting ook daadwerkelijk opdoekt. Hij had aan de hand van het KCE-rapport de sluiting al kunnen doorvoeren. Nu bestelt hij een studie bij de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen die is samengesteld uit de ziekenhuizen, artsen en ziekenfondsen en niet uit zogenaamde gezondheidszorgeconomen. Hij zet daarmee de deur open voor allerlei uitzonderingsregels wat betreft aanrijtijden en bevolkingsaantallen van steden eerder dan uitsluitend rekening te houden met het aantal bevallingen. Maar waakzaamheid blijft geboden aangezien hij geen garanties wou geven voor het openhouden van de 17 met sluiting bedreigde kraamklinieken.”

Bij Vooruit in Ronse gelooft men in de goede afloop. “Ik ben er trots op dat in in Ronse ben geboren”, zegt voorzitter Jean-Francois Vanovermeire. “Dat is het recht van elke inwoner van deze stad en dat geldt evenzeer voor elke Oudenaardenaar. De zorg dicht bij de mensen houden, dat is wat we minister Frank Vandenbroucke hebben gevraagd om te doen. Het lijkt erop dat dit gaat gebeuren en daar zijn we zeer blij om.”