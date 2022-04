Na 2 jaar weer paaseierenraap in kasteelpark Mullem: “Dank aan familie dat traditie na overlijden van barones kan verder gaan”

Het feest vond plaats in het kasteelpark van de familie de Gerlache. 52 kinderen schreven zich in. Na het overlijden van barones Lily de Gerlache kwam het kasteel in handen van Jean-Baptiste Douville de Franssu en dochter Hélène de Gerlache. “We zijn hen heel dankbaar dat we de traditie kunnen verderzetten in het kasteelpark”, aldus het bestuur van de Gezinsbond.