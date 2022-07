Na 16 jaar zoeken Peter en Lidiane opvolgers voor hun estaminet De Mouterij: “Dan kom ik als klant terug om te beginnen zeuren dat het in mijn tijd toch beter was...”

Peter Dossche had een veelgevraagde dierenartsenpraktijk toen hij in 2001 schepen werd van Oudenaarde. Het drukke leven vergde zijn tol en in 2006 moest hij het rustiger aan doen na ziekte. “Tijdens de revalidatieperiode ging ik vaak wandelen en zat ik al ‘s een op een terras een koffie te drinken. Zo ook in De Mouterij dat toen een nieuwe uitbater zocht. Daar ontstond mijn plan om alles om te gooien en zelf in de horecawereld te stappen. Lidiane zag dat ook zitten al zocht zij de reden vooral in mijn tegenzin om ‘s nachts als dierenarts uit mijn bed gebeld te worden voor noodgevallen. Zo zijn we in 2006 begonnen. Ik heb toen mijn praktijk als dierenarts stopgezet. Als politicus ben ik wel nog actief gebleven tot in 2018. Ik heb sedertdien een goede opvolger gekregen want mijn dochter Julie zit in het schepencollege, ook namens Open VLD. Ik volg de politiek ook nog et zeer veel interesse maar vanop de tweede lijn.”