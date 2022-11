N-VA wil knip uit de Markt tijdens koopzondagen

Het “boetestraatje”, dat is de verboden doorgang van de ene kant van de Markt naar de andere. Het plein oversteken kan, maar is verboden. Gemeenteraadslid Kathy De Rycke vindt dat die zogenaamde knip tijdens de eindejaarsperiode maar beter tijdelijk verdwijnt. “De kerstversiering die deze week is aangebracht, ziet er schitterend uit en ik zie dat ook de winkeliers zich klaarmaken voor een succesvol eindejaar, te beginnen met Winterwarmte komend weekend. Hopelijk vinden ook shoppers van buiten Oudenaarde de weg naar onze stad”, bedenkt De Rycke.

Dat zou volgens haar beter kunnen zonder die “knip” in de Markt. “Nog elke dag krijgen bezoekers een boete, omdat ze door het ‘boetestraatje’ rijden, de vele borden ten spijt. Mensen die tijdens een van dé winkelperiodes van het jaar in Oudenaarde komen shoppen, moeten we zo’n boete besparen. Ik stel daarom maandag op de gemeenteraad voor om de ‘knip’ weg te halen tijdens de koopzondagen van 4, 11 en 18 december en 8 januari”, kondigt Kathy De Rycke aan.