N-VA tevreden dat gemeentefusie niet doorgaat: “Ze was megalomaan en niet doordacht”

“Deze fusie was niet alleen megalomaan, ze was ook totaal ongeloofwaardig. Het is nogal evident, dat hiervoor bij de bevolking geen draagvlak bestond. Als je een fusie wilt aangaan, laat je toch onderzoeken wie de best mogelijke partners zijn? Nu zat men vooraf te konkelfoezen met drie uitverkorenen en de postjes tot 2030 al te verdelen. De burger ziet dat ook wel”, zegt Parmentier. “De meerderheid heeft zichzelf in de voet geschoten door niet duidelijk te communiceren. Waarom wilde ze net déze fusie? Wat was het project? Communicatie en transparantie, dat zijn jaar na jaar de buisvakken van deze meerderheid”, vindt de secretaris van N-VA Oudenaarde.