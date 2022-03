N-VA kritisch over citymarketing in Oudenaarde: “Tijd dat de stad écht iets doet met de Ronde van Vlaanderen”

Oudenaarde Prijs om aankomst van De Ronde in Oudenaarde te houden, loopt op tot 500.000 euro per jaar: “Maar dat is het ons ook waard”

“We blijven met de aankomst van de Ronde in Oudenaarde, omdat we daar goed zitten”, zei Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics toen hij dinsdagmiddag bekend maakte dat de eindmeet nog minstens zes jaar in de Minderbroedersstraat ligt. Oudenaarde moet wel met meer geld over de brug komen. “Maar dit is het waard”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

16:28