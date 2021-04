Mysterieuze vondst aan Kezelfort in Edelare: wie is 1.000 lege buisjes voor bloedafnames kwijt?

Vlaamse Ardennen 10.000ste prik in vaccinatie­cen­trum de Qubus is voor Francine (85) uit Gavere

8 april In het vaccinatiecentrum de Qubus in Oudenaarde is donderdagavond de 10.000ste prik geplaatst. “We zijn recent een versnelling hoger kunnen schakelen in het vaccineren. Dit is dan ook een feestelijk moment”, zegt Geert Naudts, coördinator van de vaccinatiecampagne in de Vlaamse Ardennen.