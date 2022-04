Muziek Boetiek brengt optredens bij 19 Oudenaardse handelaars

De Oudenaardse dienst Cultuur en Werkgroep Muzikantentreffen mee op de kar van ‘Lokale Helden’, waarmee de belangenvereniging VI.BE iedereen in Vlaanderen en Brussel uitnosigt om lokaal muzikaal talent mee in de kijker te zetten.

“In Oudenaarde slaan we dit jaar de brug tussen de lokale muziekscene en de lokale handelszaken. Die samenwerking resulteerde in het evenement ‘Muziek Boetiek. We mogen niet vergeten dat onze handelaars een heel zware periode achter de rug hebben. We hopen dat dit leuke initiatief hen een extra boost mag geven en goesting om ertegenaan te gaan”, zeggen cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) en schepen van Lokale Economie Julie Dossche (Open Vld).