MOU toont “beestige” expo: meer dan 30 wandtapijten met dieren in hoofdrol

Oudenaarde/Kruisem/Frasnes-lez-Anvaing Aarova Rally steekt taalgrens over naar Fras­nes-lez-An­vaing

De Aarova Rally, die begin oktober weer plaatsvindt in Oudenaarde en Kruisem, breidt uit: de bolides steken bij de volgende editie zelfs de taalgrens over voor twee extra proeven in Frasnes-lez-Anvaing.

21 april