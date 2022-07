Monument verdwijnt uit Oudenaardse winkelstraat: slagerij Decattelle sluit na 62 jaar de deuren: “Een jaar vergeefs naar overnemer gezocht”

Slagerij Decattelle: het is een naam die in Oudenaarde klinkt als een klok. Het waren Erick Decattelle en Edith Béozière, de ouders van Xavier, die in 1960 de slagerij begonnen. “Dat was nog in de Hoogstraat”, vertelt Xavier. In 1987 namen hij en zijn echtgenote de zaak over en verhuisden ze ook naar de Nederstraat. “We legden nieuwe klemtonen door onder meer te werken met een heel grote toonbank. We zijn toen ook begonnen met een traiteurdienst en er kwam zelfs een restaurant. Dat ging zo goed, dat we het restaurant hebben uitgebreid naar de eerste verdieping. In 1998 hebben we de zaak nog helemaal verbouwd en dik tien jaar later zijn we met het restaurant gestopt”, blikt Xavier terug.

Volledig scherm Tot 2009 was er bij de slagerij ook een restaurant. © Repro Ronny De Coster

Helemaal uitgebrand

In de zomer van 2016 haalt slagerij Decattelle de krant met uiterst dramatisch nieuws. Eind juli, uitgerekend op de eerste vakantiedag van Xavier en Marjan, breekt in hun slagerij en traiteurszaak een zware brand uit. De schade kon niet groter zijn: de zaak is helemaal uitgebrand. “In een mum van tijd waren alles kwijt, wat we in jaren hadden opgebouwd. We hebben drie maanden in zak en as gezeten, omdat we absoluut niet wisten of een terugkeer nog wel haalbaar was. Daarna zijn we opgestaan en hebben we beslist om er weer tegenaan te gaan”, blikt Xavier terug.

Volledig scherm In de zomer van 2016 slaat bij Xavier en Marjan het noodlot zwaar toe: hun slagerij en traiteurszaak brandt helemaal uit. © Foto Ronny De Coster

Hippe broodjeszaak

En toen ging het snel: amper zes maand na de allesvernietigende brand kwam het ondernemende koppel met een totaal nieuw concept: Decattelle werd een hippe broodjeszaak, waar klanten zaken kunnen afhalen, maar met ook een verbruikszaal met 80 man. “We hebben ons die ommekeer nooit beklaagd, want het concept was een schot in de roos”, zegt Marjan.

“We zitten hier in de buurt van verschillende scholen, samen goed voor wel vijfduizend leerlingen. Dat is voor een zaak als de onze precies het kliënteel dat je nodig hebt”, vertelt ze.

De stekker eruit

En toch beslissen de Decattelles plots om de stekker uit te trekken. “Het lijkt misschien wel plots, maar dat is het voor ons niet. Wij hebben vorig jaar al de beslissing genomen dat we ermee willen stoppen. Niet omdat de zaak niet goed draait, want het tegendeel is waar. Maar het is hard werken. We kloppen dagen van wel 16 uur en ondervinden dat ons lichaam daar meer en meer tegen protesteert, want we zijn beiden de vijftig voorbij. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een overnemer. Die zoektocht is nu al een jaar bezig en we hebben nog geen ernstige kandidaat over de vloer gekregen. Het is niet meteen de prijs die kandidaat-overnemers afschrikt. Het bedrag dat wij voor de overname vragen, kan de nieuwe uitbater in een jaar tijd terugverdienen. Wij hadden gehoopt om een jong koppel met een sterke gedrevenheid en ondernemingszin te vinden en hadden zelfs een overgangstermijn willen voorzien waarbij wij nog even meedraaien. Maar ook daarvoor hebben we niemand gevonden. We zijn nu een jaar later en beseffen dat we ook niet kunnen blijven wachten. Daarom hakken we de moeilijke knoop door: volgende week vrijdag gaat het rolluik naar beneden en sluiten we de winkel”, vertelt Marjan.

September

Nog hoogstens twee maand wil het koppel wachten om alsnog een overnemer te vinden. “Later dan september mag het niet worden, want dan mis je de heropening van de scholen. Komt er toch niemand opdagen, dan zullen we het gebouw verkopen en wordt de winkel allicht ontmanteld”, voorzien Marjan en Xavier.

Nog niet op rust

“Om met pensioen te gaan, zijn we nog te jong. Maar we gaan het wel wat rustiger aan doen. Eerst laten we alles een beetje zinken en dan gaan we als freelancers aan de slag in de horeca of voeding. Het worden dan dagen van acht uur. Voor ons is dat halftijds werken, hé”, knipoogt Xavier olijk.

Volledig scherm Slagerij Decattelle na de verbouwing in 1998... © Repro Ronny De Coster

Volledig scherm ... en het toenmalige winkelteam. © Repro Ronny De Coster

