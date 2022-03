Mobiliteitsminister start fietscampagne in Oudenaarde: “70 keer naar de bakker fietsen, is ook de Ronde van Vlaanderen rijden”

OUDENAARDE Rechtbank gelooft niet dat brand­sticht­ster slaapwan­del­de toen ze wagen van de buren in brand stak: vrouw veroor­deeld tot drie jaar cel

Op 13 januari 2019 stak de nu 54-jarige M.P. de wagen en carport van haar buren in de Klaproosstraat in Eine in brand. Dat was te zien op camerabeelden. Haar uitleg: ze was aan het slaapwandelen. Het Openbaar Ministerie achtte dat mogelijk, de rechtbank niet. De vrouw is veroordeeld tot drie jaar cel met probatie-uitstel en een fikse schadevergoeding.

4 maart