Minderjarige die motorrijder verwondde met mes verschijnt voor jeugdrechter

Voorgevoel

Maar nog geen minuut later was het opnieuw prijs. N.E.: “Eén van de twee jongeren begon opnieuw te vechten met de motorrijder. Dat gebeurde ter hoogte van Pasta Picasso. Ik ben toen beginnen te filmen omdat ik zo’n voorgevoel had dat dit uit de hand zou lopen. Ik dacht dat de beelden nog van pas gingen komen. Kort daarna heb ik de jongen die opnieuw was begonnen met vechten zien weglopen en de motorrijder op straat in elkaar zien zakken terwijl hij om hulp riep. Dat gebeurde ter hoogte van ijssalon Verlinden. Ik zag dat de man hevig bloedde en ik heb met een handdoek druk op de wonde uitgeoefend. Het slachtoffer vertelde mij intussen dat de jongen hem met een mes had gestoken. Andere mensen hebben de ziekenwagen en politie gebeld en zijn helm afgenomen zodat hij beter kon ademen.”

Niet te voorzien

Eén van de daders werd snel opgepakt door de politie. Met behulp van de video van N.E. werd een paar uur later ook de jongeman die de messteek toebracht gearresteerd. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) is geschokt door het voorval, maar onderstreept dat dit een alleenstaand geval is. “Het was een zonnige zondag, mensen kwamen kijken naar de bloemenmarkt, niemand kon dit voorspellen of verhinderen. Dat onze politie zeer alert is en waakzaam is, bewijst het feit dat de daders zeer snel zijn ingerekend. Hoe het zover is kunnen komen dat een discussie eindigde in een aanval met een mes en waarom een jongeman sowieso een mes op zak heeft, moet het onderzoek nu uitwijzen. We wachten daarvoor op verdere info. Eén van de daders is minderjarig, dan is men steeds voorzichtig met gegevens. Het belangrijkste is dat het slachtoffer buiten levensgevaar is. We gaan dat alles nu evalueren. Maar nog eens: tegen dit soort excessen kan niemand wat beginnen.”