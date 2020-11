Minderjarig meisje verkracht en aangerand door stiefgrootvader: dader krijgt celstraf deels met uitstel

De feiten dateren van twee jaar geleden. Het slachtoffer is op dat moment twaalf jaar en heeft autisme en een mentale achterstand. Ze gaat regelmatig op bezoek bij haar grootmoeder en stiefgrootvader in Oudenaarde en blijft daar ook af en toe slapen. Het is tijdens enkele van deze bezoekjes dat de 76-jarige G.V.H. zich schuldig maakt aan aanranding en verkrachting. Hij wordt zelfs betrapt door zijn partner terwijl hij naakt in bed ligt bij het meisje. De man wordt gearresteerd en geeft toe dat hij zijn stiefkleinkind heeft aangerand. Hij blijft de feiten wel minimaliseren en zegt dat het slachtoffer zelf om de handelingen heeft gevraagd. De verkrachting ontkent hij volledig. Ook tijdens zijn proces toont de man geen schuldinzicht.

Straf met uitstel

Geen aanhouding

“De ouders van het meisje zijn nog steeds ontzettend kwaad op de man. Zij hadden gehoopt op een zware straf”, zegt advocate Hannah Laureyns die hen samen met advocaat Kristiaan Vandenbussche bijstaat. “Er was door het parket acht jaar gevorderd, maar er is vijf jaar en een deel met uitstel opgelegd. We zullen bespreken of we in beroep gaan.” Ook het Openbaar Ministerie had de man liever meteen achter de tralies gezien. De procureur heeft de onmiddellijke aanhouding van de stiefgrootvader gevraagd omdat hij geen schuldinzicht heeft getoond en er dus mogelijk gevaar is op recidive. De rechters hebben besloten daar niet op in te gaan. Volgens hen is er geen vluchtgevaar of recidivegevaar, en dus mag de man in afwachting van de uitvoering van zijn straf naar huis.