MIJN STAD. Luc Provost over zijn Oudenaarde: “Ik ben dol op mijn stad, al zag ik de mooiste plek toch de lelijkste worden”

OudenaardeSamen met zijn vriend Geert tekende hij het jaar 2000 het allereerste samenlevingscontract voor homo’s in ons land. “We stonden toen in alle kranten en weekbladen, maar daarvoor deden we het natuurlijk niet", blikt hij terug. Garagistenzoon Luc Provost (70) kan nog geen wiel van een auto vervangen, maar staat in de wijde omgeving bekend als getalenteerd toneelregisseur. Hij stond aan de wieg van het Jongerentoneel Litoziekla en is zo verzot op theater, dat hij in Mater zijn eigen toneelzaal heeft gebouwd.