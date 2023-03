Met “Getict” speelt Toneel Kethulle een stuk vol hilariteit

Het stuk draait om een groep patiënten die in de wachtzaal van een psychiater zitten. Ze hebben allemaal last van tics en weten niet goed wat ze hiermee moeten. Ondertussen blijft de psychiater zelf weg en moeten zijn assistentes het hoofd bieden aan de vreemde situatie. Ook de niet-competente “vloerhostessen” zorgen voor de nodige hilariteit.

Spelers

Kaarten

De voorstellingen zijn op vrijdag 21 en 28 april, op zaterdag 22 en 29 april en op zondag 23 april in het schoolcomplex in Leupegem. Tickets voor “Getict” kosten 10 euro en zijn nu al te bestellen via het telefoonnummer 0475 40 29 63 of per mail naar info@kethulle.be.