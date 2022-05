“Meneer Spiers” Adrien De Vos (93) overleden

Op 5 mei, een paar weken vóór zijn 93ste verjaardag, is Adriën De Vos thuis in alle rust overleden. De man had corona opgelopen tijdens een ziekenhuisopname voor een gebroken heup. Hij laat zijn echtgenote Nelly Anckaert, met wie hij 63 jaar getrouwd was, achter samen met zonen Thierry, Pol en Frederic De Vos. Adriën heeft ook vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Spiers

Een kampeerwinkel in de jaren ‘70 tegenover de ‘Infocamping’ aan de Kortrijkstraat in Bevere, een Galerij van Perzische tapijten in de jaren ‘80 en ‘90 op de kleine Markt bewijzen zijn veelzijdige interesses. Adrien De Vos en zijn echtgenote hebben ook de bekende winkel Spiers uitgebaat, waar ze naast sport- en vrijetijdskledij ook bedden en matrassen verkochten. Intussen is die zaak in handen van zoon Thierry.

Adriën De Vos was ook jarenlang bestuurslid van de Oudenaardse Middenstand, toen nog NCMV.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 14 mei om 11 uur in de Sint Walburgakerk.