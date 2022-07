Meisje (6) in kritieke toestand uit “verraderlijke” Donkvijver gehaald in Oudenaarde

OudenaardeIn Oudenaarde is dinsdagavond een kind van zes jaar in kritieke toestand uit de Donkvijver gehaald. Hoe het kind in het water terecht gekomen is, is nog niet duidelijk. De diepe plas is verboden voor zwemmers en staat bekend om gevaarlijke onderstromen die zelfs ervaren zwemmers kunnen verrassen.

Het incident gebeurde rond kwart voor acht dinsdagavond. Aan de Donkvijver in Oudenaarde, ter hoogte van de surfclub Absolut, hadden omstaanders gezien dat in de vijver een kind in moeilijkheden kwam en in het water wegzonk. Een lid van de surfclub dook de vijver in en wist het kind op het droge te brengen. Hij startte ook al reanimate in afwachting van de komst van het mug- en ambulanceteam van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde . De hulpdiensten zetten ter plaatse de reanimatie nog een tijd verder, voor ze het kind wegbrachten naar het ziekenhuis in Oudenaarde. De toestand van het meisje was op dat moment zeer kritiek waardoor ze getransfereerd werd naar het UZ in Gent.

Van de speeltuin naar de vijver

Hoe het kind, dat in Oudenaarde woont, in de Donkvijver is terechtgekomen, is onduidelijk. Volgens een getuige zou het meisje in de speeltuin van het het recreatiegebied aan het spelen geweest zijn samen met twee nichtjes. Van daar zouden de kinderen naar de vijver zijn gelopen.

De Donkvijver is geen zwemgebied. Daardoor is er ook geen toezicht door redders. Dat zwemmen in de Donk niet mag, is om veiligheidsredenen. In de grote en vooral heel diepe plas zijn er koude onderstromen, onzichtbare draaikolken onder het wateroppervlak, die zwemmers kunnen verrassen.

Volledig scherm De Donkvijver in Oudenaarde © Foto Ronny De Coster

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.