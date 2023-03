Meisje (17) met step opgeschept door wagen: slachtoffer in levensgevaar

Het ongeval gebeurde zaterdag omstreeks 11.45 uur ter hoogte van het kruispunt aan restaurant Tante Cose en Immo D’Hondt. Het meisje, dat even voordien inkopen gedaan had in een supermarkt in de buurt, stak met een step de N60 over en werd gegrepen door een wagen die richting Gent reed. Ziekenwagen en MUG kwam ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren. Het meisje werd nadien in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Gent. De N60 richting Gent werd afgesloten en het verkeer werd tijdelijk omgeleid.