Matt Jackson (Engeland): “In wat een fantastische streek leven jullie hier”

Oudenaarde Vechtjas­sen steken man neer op Markt in Oudenaarde: “Ze maakten rechtsomme­keer en stapten rustig weer de Markt over”

Op de Markt in Oudenaarde is een man in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een zwaar gewelddadig incident. Een man liep een steekwonde op en is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

27 maart