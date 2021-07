Masturberende man betrapt tegenover jong meisje aan speelplein Walleke in Ename

Het gezin maakte zaterdag van het mooie weer gebruik om met de twee dochters naar speelplein Walleke te gaan. “Mijn man stond met onze oudste dochter aan de kabelbaan terwijl onze jongste dochter aan het spelen was op de glijbaan in de zandbak. Zelf had ik mij op een bank gezet in het zonnetje", doet de vrouw haar verhaal. Een man die rondhing aan de rand van het speelplein trok haar aandacht. “Het leek alsof hij iets aan het zoeken was. Plots ging hij op zijn knieën zitten en begon hij te masturberen in de richting van mijn jongste dochter. Ik ben meteen naar haar gelopen en heb haar bij de arm genomen. Toen de man dit opmerkte, trok hij zijn broek op en stapte hij weg. Mijn man is hem nog achterna gelopen maar van de man was geen spoor meer te bekennen. We hebben aangifte gedaan bij de politie en die beloofde om regelmatig te patrouilleren in de buurt van het speelpleintje", geeft de mama nog mee.