Marnix “Micky” Baele werkt al 50 jaar bij de zelfde slager: “Ik heb mijn huidige bazen nog de papfles gegeven”

Oudenaarde/Kluisbergen/Kruisem/Wortegem-Petegem Politie beboet patsers in het verkeer: van opgefokte brommers tot auto die met 108 kilometer per uur door bebouwde kom scheurt

De lokale politie Vlaamse Ardennen heeft een controleactie georganiseerd, die specifiek gericht was tegen asociaal gedrag in het verkeer. De agenten onderschepten onder meer opgefokte brommers en betrapten een automobilist die met 108 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde.

24 juni