Margaux (17) start met neef als vierde generatie bij Slagerij Blockeel: “Ik word kok maar blijf boerin, want net dàt is ons verhaal”

Stichter Hendrik Vandermar­lie­re geeft het roer in handen van de volgende generatie: de jeugd neemt de leiding van The Outsider Vlaamse Ardennen

Het management van The Outsider Vlaamse Ardennen is overgegaan in de handen van de volgende generatie. Tijl Vercauteren(29) krijgt samen met Charlotte Vandermarliere (27) de dagelijkse leiding van het avonturenpark aan Den Donk in Oudenaarde. Jérôme Vandermarliere (26) wordt hun financieel directeur. Huidig zaakvoerder en stichter Hendrik Vandermarliere (59) blijft bestuurder.