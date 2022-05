Marc de Bel trakteert voor zijn verjaardag boeklancering op stoverij en frietjes

Vlaanderens bekendste jeugdschrijver brengt het tweede boek in de reeks Stoverij Met Frieten uit, waarin het hoofdpersonage, Mona, net als Blinker in de Blinkerboeken, de meest spannende, grappige, magische en ook romantische avonturen beleeft. Deel één ging al als zoete broodjes over de toonbank. Of als gezouten frietjes. Om helemaal in het thema te blijven, trakteerde Marc de Bel alvast een honderdtal fans en vrienden in het restaurant De Zandvlooi in Kruisem op stoofvlees met friet.

De schrijver mocht bovendien zijn 68ste verjaardag vieren. Voor de muzikale ambiance mét polonaise zorgde de inmiddels vermaarde Airkesmachine.