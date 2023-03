Man verkeert in levensgevaar na val op bouwwerf

Broer en patissier Wim Goossens (53) over overname van Hof van Cleve: “Je gelooft toch niet dat Peter nu minder gaat werken?”

De naam van Wim Goossens (53) mag dan minder bellen doen rinkelen dan zijn vijf jaar oudere broer Peter, hij is even gepassioneerd door eten en drinken. Ook de gedrevenheid waarmee hij over zijn bakkerij en koffiehuis ‘Patisserie de la Gare’ vertelt, doet aan de driesterrenchef denken. We praten met hem over de beslissing van zijn broer, over koffie, en over zijn eigen ervaring in Hof van Cleve. “Ik zeg Peter wel eens dat de porties wat groter mogen”, grapt de Zottegemse patissier.