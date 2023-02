Man die echtgenote in de hals stak, blijft in de cel voor moordpoging

De feiten hebben zich vorige zondag afgespeeld bij een gezin van Mongoolse afkomst, dat woont aan de Grote Marijve in Ronse. Een 59-jarige man stak zijn echtgenote met een mes in de hals. Bij het incident liep de man ook zelf een steekwonde op, die hij vermoedelijk zelf veroorzaakte. Bij zijn aanhouding dinsdag lag de verdachte nog zelf in het ziekenhuis. Intussen verblijft hij in de gevangenis van Oudenaarde. En daar blijft hij nog minstens een maand in voorhechtenis, zo heeft de raadkamer vrijdag beslist. De tenlastelegging is moordpoging.