Ludieke Loetie-stickers moeten lege etalages in winkelcentrum aantrekkelijker maken

“In Oudenaarde vind je een mooi en divers aanbod van winkels, maar er zijn ook panden in het kernwinkelgebied die al wat langer te huur of te koop aangeboden worden. Die willen we aantrekkelijker maken”, zegt Bart Feys, voorzitter van de handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad (OWS). “We willen die panden positief in beeld brengen en hebben daarom op enkele etalages in onder meer de Nederstraat, Hoogstraat en Stationsstraat ludieke stickers met een Oudenaardse link laten aanbrengen. Zo hopen we nieuwe ondernemers aan te trekken voor de beschikbare handelspanden en maken we tegelijk de winkelervaring van mensen aangenamer”, aldus Feys.