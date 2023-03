Lucie (3) uit Oudenaarde heeft een beenprothese en is LEGO-ambassadeur: “Het punt is dat het geen punt (meer) is”

In de eerste kleuterklas van KBO Volkegem De Sterrenkijker zit de drie jaar jonge Lucie. Het meisje heeft een aangeboren afwijking aan haar bovenbeen en heup en draagt een prothese. Ze is ambassadeur van LEGO Friends dat kinderen met een nieuwe generatie personages zo vroeg mogelijk wil maken met diversiteit. “Het punt is dat de prothese voor Lucies klasgenootjes al lang geen punt meer is”, zegt juf Sylvie.

Haar eerste beenprothese kreeg Lucie toen ze elf maanden was. Ze kon toen enkel kruipen. “We volgden het advies van de artsen die haar zo vroeg mogelijk wilden laten wennen aan de prothese. Dat ging zeer vlot. Toen ze 20 maanden was, kon Lucie stappen. Nu mag ze alles meedoen met haar klasgenootjes”, vertelt Lucies mama.

Juf Sylvie beaamt dat. “De andere kindjes hebben daar nooit echt een probleem van gemaakt. De eerste dag vonden ze dat een beetje vreemd en gingen ze thuis vertellen dat Lucie geen been had. We hebben dat dan allemaal mooi uitgelegd. Sedertdien houden ze er rekening mee dat we met de klas soms wat trager moeten stappen als we ergens heen gaan. Dan kijken ze allemaal samen goed of Lucie mee is. Af en toe valt ze ook en dan is er de neiging om snel ter hulp te schieten. Dat is zeer lief maar de bedoeling is dat Lucie dan zelf overeind krabbelt. Haar ouders willen dat er zo weinig mogelijk uitzonderingen worden gemaakt voor haar.”

Diversiteit

Dat was ook de reden waarom Lucie’s mama contact opnam met LEGO Friends. Dat heeft 10 jaar na de lancering acht nieuwe personages in het leven geroepen die allemaal een hoofdrol hebben in de TV-serie en de sets van LEGO Friends.

Friedl De Saeger van Wavemakers: “Voor het ontwikkelen van die personages werd gebruik gemaakt van de feedback die de designers kregen van kinderen. Die wilden zichzelf beter vertegenwoordigd zien in het universum van LEGO. Ook de ouders gaven aan dat de thema’s diversiteit, gelijkheid en inclusie voor hen belangrijk waren. Daar paste ook het verhaal van Lucie perfect in.”

Eén van de nieuwe personages van LEGO heeft een geamputeerde arm. Dat geeft juf Sylvie, en met haar alle andere juffen en meesters, de kans om daarover te praten met de kinderen in de klas e taboes te doorbreken.

Ambassadeur

Die taboes zijn er wel degelijk nog, hebben ook de ouders van Lucie ervaren. “Op het einde van het vorige schooljaar had Lucie een schoolfeestje. Ze zat toen in de peuterklas. Op school waren ze zo vriendelijk en bezorgd om ons te vragen of het ok was dat ze met een rokje op het podium zou staan voor het oog van iedereen. Die vraag hoeft men voor ons niet te stellen. We willen immers de prothese niet verstoppen, rokjes en jurkjes horen er in de zomer nu eenmaal bij. Hoe meer je de prothese toont, hoe normaler iedereen die vindt.”

Ook directeur Evelien Gauquier van KBO Volkegem beaamt dat: “Er moet al ’s iets worden aangepast in specifieke situaties. Maar de aanwezigheid van Lucie met een prothese of een kind in een rolstoel of een kind uit een ander continent, is geen zaak meer die de gewone gang van zaken in de war stuurt. Iedereen maakt deel uit van onze gemeenschap, dat is de boodschap.”

En die boodschap draagt Lucie als LEGO-ambassadeur met veel levensvreugde uit.

