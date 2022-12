Leerlingen van basisschool KBO Sint-Walburga verkochten kerststukjes voor het goede doel

Brakel Team Destinati­on HOPE van Joke (36) organi­seert benefiet­wan­del­tocht voor kankeron­der­zoek: “Solidari­teit is hartverwar­mend”

Het team Destination HOPE Brakel organiseert een grote benefietactie voor Kom op tegen Kanker. Eén van de initiatieven is een wandeltocht op zondag 18 december in Brakel. “Met deze actie willen ze zoveel mogelijk geld vergaren dat volledig gaat kankeronderzoek met een directe meerwaarde heeft op het welzijn van patiënten”, zegt initiatiefneemster Joke Podevijn (36), die zelf kankerpatiënte is.

15 december