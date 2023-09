Leerlingen Bernardusdriesprong stellen eigen Van Gogh-kunst tentoon op Open Monumentendag

Late onderwijs­roe­ping Ward (56) aan de slag in Bernardus­col­le­ge: “Ik heb heel veel zin om mijn passie naar jongeren over te brengen”

In het het Bernarduscollege gaat een niet-alledaagse leraar plastische opvoeding aan de slag. Ward Degraeve (56) is onder meer reclame- en striptekenaar. “Het zal niet zijn: neem een blad een potlood en doe maar wat. We gaat out of the box”, blikt hij vooruit. Een gesprek over een late onderwijsroeping en veel fantasie.