Leerlingen Bernardusdriesprong kleuren etalages met schilderijen over de Ronde: “Apetrots om met deze werkjes naar buiten te komen”

Dat de Ronde van Vlaanderen eraan zit te komen, is vanaf deze week te zien in tal van etalages van winkels in Oudenaarde. Leerlingen van Bernardusdriesprong exposeren er kleurrijke schilderijtjes in de sfeer van de koers. “Het is schitterende manier om het centrum kleur te geven en te tonen wat jongeren met een beperking wel kunnen”, zegt hun begeleider Dirk Moreels. Ook Herr Seele komt het verhaal binnenwandelen.