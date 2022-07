Leerkracht Bruno Van Wilderode fietste 7.400 kilometer van Noorwegen naar Spanje voor Prinses Lara: “Als het lastig werd, dacht ik aan de strijd van Lara en haar ouders”

Het is niet het eerste exploot van Bruno, die lid is van de wielertoeristenclub van Grinta: “Ik maak elke zomer een grote fietsreis en dat al 15 jaar lang. De tocht van North Cape naar Tarifa is een van de langste in Europa. De inspanning is natuurlijk niet weggelegd voor iedereen. Het is een race waar iedereen op zichzelf is aangewezen. Je moet dus zelf zorgen voor logies. Bij mij was dat een tentje maar ik ben ook regelmatig een hotelletje gaan opzoeken. De start was al heel bijzonder, tijdens de zonnewende. We reden toen een dag en een nacht in het zonlicht, dat is voor het bioritme al meteen aanpassen.”