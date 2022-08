Landbouwers met grote schade door de extreme droogte kunnen stad schattingscommissie laten samenroepen

Fiscaal voordeel

Binnen de 60 dagen melden

“Die verschillende meldingen zullen we in de mate van het mogelijke proberen groeperen, zodat de schattingscommissie minimaal tijd verliest en ter plaatse een schatting kan maken van de schade aan het perceel”, voorziet de schepen.

Volgens het Rampenfonds melden landbouwers best binnen de 60 dagen de schade van dit bijzonder extreme weersverschijnsel aan hun landbouwteelt en voegen ze daar best foto’s aan toe ter bewijslast.

Een melding is nog geen zekerheid dat er een vergoeding tegenover staat. Als de droogte van deze zomer als ramp wordt erkend, dan moet de landbouwer alsnog een aangifte indienen via de website van Vlaanderen.be.

Meer info: www.oudenaarde.be/nieuws/schade-teelt-door-droogte