Laatstejaars brengen kookboek uit voor mensen met een beperking

Mensen die een mentale beperking hebben en die zelfstandig wonen of die van plan zijn om dat te gaan doen, vormen onze doelgroep”, zegt Laurens Scheldeman uit Welden. Hij is samen met zijn studiegenoten Gustaaf Verriest uit Oost-Duinkerke, Brecht Pauwels uit Dergneau en Louis Scheerlinck uit Oudenaarde auteur van het boek. “Het kookboek is volledig fotografisch uitgewerkt en bevat zeer weinig tekst om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarnaast is er een QR-code per gerecht die het mogelijk maakt om de bereidingswijze ook auditief te volgen”, legt Laurens uit.Naast de 14 gerechten, zowel voor- als hoofdgerechten en desserts, zullen er ook anekdotes en foto’s inzitten van mensen met een beperking en begeleiders die zich ontfermen over deze mensen en hun helpen in het proces naar zelfstandigheid, zo voorzien de makers.