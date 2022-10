Laatste week van herfstcampagne in vaccinatiecentra Oudenaarde en Ronse: “Altijd de aangepaste vaccins gebruikt”

Wie nog een booster wenst, wacht best niet te lang meer. Vanaf 1 november gaan de vaccinatiecentra van Ronse en van Oudenaarde in winterslaap. Ze zullen maar heel beperkt open zijn. Volgens de huidige plannen sluiten beide centra in december definitief de deuren.

Nog afspraak maken?

Een afspraak maken kan nog. Er zijn nog plaatsen vrij op dinsdag 25 oktober, woensdag 26 oktober en woensdag 16 november in het vaccinatiecentrum van Oudenaarde of op woensdag 26 oktober, zaterdag 29 oktober en zaterdag 12 november in het vaccinatiecentrum van Ronse.

Of er daarna nog openingsdagen volgen, is niet bekend.

“De twee vaccinatiecentra van de Vlaamse Ardennen hebben sinds 12 september, het begin van de herfstcampagne, steeds gevaccineerd met de aangepaste Pfizer vaccins”, verzekert Nils Dewolf, deskundige Volksgezondheid bij de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. Recent raakte bekend dat er op sommige plaatsen mogelijk verouderde vacccins zijn gebruikt. Dat was dus niet het geval in Oudenaarde en Ronse.

“Het is wel mogelijk dat er enkele thuisvaccinaties of vaccinaties in woonzorgcentra foutief werden geregistreerd op het oude, originele Pfizer vaccin. Deze administratieve vergissingen zullen worden rechtgezet en hebben geen weerslag voor de burger. Sinds vorige week beschikken we zelfs over de laatste nieuwe vaccins, aangepast aan de Omikron BA4/BA5 variant.”, zegt Dewolf.

Wie nog een afspraak wenst kan tussen 9 en 17uur contact opnemen met ons service center op het nummer 055 300 200 of via mail: info@vaccinatievlaamseardennen.be Zelf online inboeken via de vaccinatiecode kan ook altijd.

