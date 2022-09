Kwintie Kermesse gaat op zoek naar de sterkste zes van Asper

AsperOp en rond het Carlos Dierickxplein in Asper vindt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september de Kwintie Kermesse plaats. Volksspelen, een seniorennamiddag, optredens, een oldtimermeeting, een groot eetfestijn staan op het menu. Blikvanger deze editie is de touwtrekcompetitie op zaterdagnamiddag.

Kwintie Kermesse wordt – bijna traditiegetrouw – vrijdag afgetrapt met een volksspelenavond: kaarters, boogschutters en schietstuivers zijn welkom vanaf 19 uur in de tent. Wie het kermisweekend al iets vroeger op gang wil brengen, wordt daarvoor beloond. Tussen 17.30 en 18.30 is er opnieuw happy hour in de tent op het Carlos Dierickxplein: een drankje betalen, twee halen.

Net zoals vorig jaar is er op zaterdag een namiddag voor senioren. Zanger-gitarist Roland Groenez entertaint het publiek vanaf 14.30 uur. Wie liever de touwtjes in handen neemt, wordt op zijn wenken bediend: op zaterdagnamiddag is er vanaf 15 uur de eerste Kwintie Kermesse touwtrekcompetitie.

De sterkste 6 van Asper

“Ploegen kunnen zich inschrijven met 6 personen. Enkel mannen, enkel vrouwen, een mix… Iedereen is welkom”, zegt Tineke Gevaert van het organiserend comité Asper Bruist. “De duels worden 4 tegen 4 afgewerkt. Per duel krijgen dus telkens 2 spelers per ploeg even rust. Deelnemen kost 1 euro per persoon. De grote finale is om 18 uur”, voorziet Tineke.

The Beatles en The Stones

Voor de kinderen is er gratis grime met Grime BIJ Debbie en Fatima D.B. Peter De Clercq haalt de Oklohoma opnieuw uit voor de heerlijke Kwintiebroodjes met spek en groentjes. Zaterdagavond is het tijd voor optredens en muzikaal vertier. The Flashlights brengen covers van Queen over The Rolling Stones tot The Beatles. Aansluitend staat DJ Dennis achter de knoppen.

Oldtimers

Op kermiszondag tuffen oldtimers naar de Slaapstraat in Asper voor de Monte Carlos Oldtimermeeting. De auto’s zijn vanaf 10 uur te bewonderen. ‘s Middags komen 750 personen smullen op het eetfestijn. Inschrijven voor de touwtrekcompetitie kan met een mail naar asperbruist@hotmail.com

Volledig scherm Ook oldtimers zijn weer van de partij. © Foto Ronny De Coster

