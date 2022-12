Kwik Eine ziet de energiefactuur stijgen maar klaagt voorkeursbehandeling aan voor KSV Oudenaarde door het stadsbestuur

Koninklijke Willen is Kunnen Eine speelt in tweede provinciale en telt zo’n 200 leden. De ploeg speelt op de terreinen aan de Pater Ruyffelaertstraat die eigendom zijn van de stad Oudenaarde. Dat geldt ook voor de terreinen van het Sportcomplex aan de Rode Los waar de eerste ploeg, actief in tweede klasse amateur, en de jeugd van KSV Oudenaarde traint en speelt. Beide ploegen betalen energiekosten aan de stad maar de factuur is niet gelijk. Daar heeft Christophe Manderick, algemeen manager en financieelverantwordelijke van Kwik Eine, het moeilijk mee: “Onze energiefactuur schommelt nu maandelijks rond de 3.500 euro. Dat is een gigantisch bedrag dat we niet kunnen blijven ophoesten. De vergelijking met wat KSV Oudenaarde betaalt op het Sportcomplex Rode Los is extreem. Die factuur blijft immers beperkt tot een forfaitair bedrag van 5.000 euro per jaar. Is een kind dat in Eine speelt dan zoveel minder waard voor het stadsbestuur? VV Volkegem oefent op beide terreinen. Bij ons krijgt die club ook de rekening gepresenteerd volgens het verbruik, op de Rode Los volstaat een forfaitair bedrag. Ik gun elke club alle voordeel, laat dat duidelijk zijn. Maar waarom er zo’n verschil is in behandeling, begrijp ik niet.”

Schepen van Sport Peter Simoens (Open VLD) begrijpt dat de energiefactuur tot grote bezorgdheid leidt in Eine maar wijst er op dat dit ook elders het geval is. Van voorkeursbehandelingen wil hij niet horen. “Zowel in Oudenaarde als in Eine hebben we met het stadsbestuur voor de nodige voetbalinfrastructuur gezorgd. In Eine betalen ze het energieverbruik volgens de tellers, dat is juist. Het grote verschil is dat de terreinen in het centrum van Oudenaarde niet alleen door KSVO worden gebruikt maar ook door andere verenigingen en groeperingen. Het is een onmogelijke zaak om het energieverbruik daar op te delen. Vandaar dat we een forfait hebben ingesteld dat voor KSVO, de grootste verbruiker, inderdaad 5.000 euro bedraagt. Dat zijn immers tarieven van voor de oorlog in Oekraïne. We hebben die voor 2022 behouden maar we gaan bekijken of dat moet worden aangepast. In dat perspectief hebben we trouwens al beslist om op de terreinen van Eine de verlichting te verledden, zodat de factuur daar zal zakken. Van bevoordeling is dus geen sprake, iedereen is net zo belangrijk. We proberen echt wel voor iedereen het beste te doen, binnen de grenzen die haalbaar zijn voor de stad.”