KSC Dikkelvenne trakteert 140 vrijwilligers op amusant feest: “Corona heeft ons niet klein gekregen”

“We doen dit elk jaar, omdat we ons heel bewust zijn van de waarde van ons groot team aan vrijwilligers, maar door corona hebben we dit twee jaar na elkaar niet kunnen doen”, vertelt Geert Gevaert, voorzitter van de voetbalclub.

“Mij doet het heel veel deugd, dat ze er allemaal zijn. We hebben door corona veel activiteiten moeten afgelasten of anders organiseren, maar het beestje heeft ons niet klein gekregen. Daarom steken we vandaag de barbecue aan en hebben Kurt Burgelman van Biezebaaze uitgenodigd om voor de muziek te zorgen”, vertelt Gevaert.