KSA schreeuwt de renners de Wolvenberg op

Op sommige plaatsen stond de Wolvenberg overvol. Dat was zeker het geval op een weide halfweg de steile helling naar Natendries.

“We zijn hier vandaag met een honderdtal leden”, vertelt Marie Andries, een van de leidster van KSA Sint-Jacob Oudenaarde trots. “Zaterdag is sowieso een dag vol activiteiten. Maar vandaag staat alles in het teken van de koers. We komen overigens elk jaar naar de Volkenberg om te supporteren. We wonen in een wielerstad en dat leeft ook bij de kinderen. Super enthousiast zijn de kinderen. Ze keken hier nogal naar uit”, getuigt Marie.